Implantes dentários em tempo recorde: Protocolo de Branemark está inovando a reabilitação oral

De acordo com o Dr. Gustavo Belligoli, odontólogo especialista em Implantodontia, o protocolo está mudando a forma como os pacientes encaram a odontologia restauradora

Na busca por soluções eficazes na reabilitação oral, o Protocolo de Branemark tem se destacado como uma boa alternativa para quem perdeu todos ou quase todos os dentes, proporcionando aos pacientes a oportunidade de recuperar em pouco tempo a sua funcionalidade e estética.

Os implantes são fixados cirurgicamente no osso maxilar ou mandibular, proporcionando uma base sólida para a colocação dos dentes protéticos. A tecnologia e os materiais de alta qualidade garantem a durabilidade e a estabilidade dos implantes, essenciais para o sucesso a longo prazo do tratamento.

Eficiência e agilidade

De acordo com o Dr. Gustavo Belligoli, odontólogo especialista em Implantodontia, ortodontia e Harmonização Orofacial, uma das principais vantagens do Protocolo de Branemark é o tempo do procedimento. “Ao contrário dos métodos convencionais, que podem levar meses para serem concluídos, este tratamento pode ser feito em apenas três dias seguidos, permitindo que os pacientes retomem suas vidas cotidianas sem longos períodos de espera”, revela.

O especialista acredita que o Protocolo de Branemark simplifica todo o processo de reabilitação oral. “Após a instalação dos implantes, os dentes protéticos são fabricados com precisão e colocados na boca do paciente em um curto espaço de tempo, sendo um máximo de três dias em 90% dos casos. Esse processo é coordenado de forma cuidadosa, garantindo resultados estéticos e funcionais”, pontua.

Restaurando a confiança

Além da agilidade no tratamento, o protocolo oferece uma série de benefícios aos pacientes. “A restauração completa do sorriso não só melhora a estética facial, mas também restaura a capacidade de mastigação e fala, promovendo uma melhor qualidade de vida. A confiança e autoestima dos pacientes são revitalizadas, permitindo-lhes enfrentar o mundo com um sorriso renovado”, declara.

Para Belligoli, essa metodologia oferece uma abordagem inovadora e eficiente para restaurar a função e estética dos dentes. “O Protocolo de Branemark está mudando a forma como os pacientes encaram a odontologia restauradora, proporcionando uma solução rápida e confiável para os seus problemas dentários. Para aqueles que buscam uma transformação completa do sorriso sem longos períodos de espera, essa é a escolha ideal”, finaliza.

Sobre Gustavo Belligoli

O Dr. Gustavo Belligoli é odontólogo graduado pela UFMG e especialista em Implantodontia, Ortodontia e Harmonização Orofacial. Possui pós-graduação em prótese e oclusão, ortodontia e mestrando em Harmonização Orofacial pela European Face Institute do Porto- Portugal.

A abordagem do profissional é pautada no uso de técnicas e materiais de última geração, o que garante que aqueles que buscam seus serviços possam contar com o que há de mais avançado em termos de tecnologia e inovação.

Sua clínica disponibiliza espaços modernos e sofisticados para dar todo o suporte necessário a outros profissionais que desejam ter acesso a uma estrutura sofisticada e uma equipe aliada a técnicas avançadas.

Para mais informações, acesse o site doutorgustavo.com ou instagram.com/drgustavobelligoli.