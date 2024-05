Importações de roupas femininas de até US$ 50 cresce 407% em 2023

Levantamento da Confederação Nacional do Comércio diz que 51,8% dos produtos isentos de imposto vêm da China

“Medidas como a isenção até US$ 50 acabam com a competitividade do empresário nacional”, diz a CNC; na imagem, um cabide com roupas Pexels/Pixabay

PODER360 27.mai.2024 (segunda-feira) – 22h53



A quantidade de importações de roupas femininas de até US$ 50 cresceu 407% em 2023 na comparação com o ano anterior, de acordo com um levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio) divulgado nesta 2ª feira (27.mai.2024).

Esse foi o segmento que mais expandiu na exportação na comparação anual. Em seguida estão tapetes (400%), lâmpadas de até 15 volts (231%), bebidas não alcoólicas (163,4%) e brinquedos motorizados (105%).

A expansão dessas importações no geral cresceu 35% em 1 ano. A maioria dos produtos vêm da China. Leia o top 3 das origens dos importados:

China – 51,8% do total; Argentina – 6,2%; Paraguai – 5,9%. Os produtos de até US$ 50 estão isentos de uma tributação federal. Segundo a CNC, isso representa uma concorrência desleal.

“Medidas como a isenção até US$ 50 acabam com a competitividade do empresário nacional, responsável por gerar emprego e renda no país”, diz um comunicado da confederação. Eis a íntegra (PDF – 70 kB).

A isenção voltou à pauta depois que o relator do projeto de lei que instaura o programa Mover, deputado federal Átila Lira (PP-PI), adicionou o fim do benefício ao relatório.

A taxação dos importados de até US$ 50 é um tema que divide posicionamentos no governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende que um imposto federal para os produtos deve existir. Se isso se confirmasse, o governo arrecadaria mais.

Entretanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é contra, especialmente porque essa medida poderia afetar sua popularidade. Quando Haddad propôs inicialmente a taxação, em 2023, ele e a primeira-dama, Janja, influenciaram a equipe econômica a deixar a ideia de lado.

Em julho de 2023, a Receita Federal estimou que o impacto da isenção de impostos importados até US$ 50 seria de R$ 6,5 bilhões só em 2024.