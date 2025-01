Importância do ensino integral vai além do sucesso acadêmico

Mais do que uma alternativa aos pais que não têm com quem deixar os filhos, o ensino integral oferece aos alunos oportunidades de vivenciar projetos complementares ao currículo oferecido em sala de aula. Por isso, a demanda pela modalidade tem aumentado, principalmente na Educação Infantil, segundo o Educa Mais Brasil.

O ensino integral contempla vários benefícios para o desempenho escolar, como melhora no rendimento, pois com um período maior de aprendizado diversificado, os alunos se tornam bastante responsáveis e autônomos. Além do afastamento do risco social, afinal é muito mais difícil uma criança que passe o dia todo na escola se envolver em problemas sociais.

Sem contar que, para uma criança ou jovem, é difícil se organizar sozinho quanto aos estudos. Por isso, em escolas de período integral, os alunos encontram orientação especializada para sintonizar tempo e estudo.

Nesse contexto, a Escola Canadense de Brasília é uma das maiores referências em ensino integral do Brasil. Contudo, não estamos falando apenas de atividades complementares como esportes, música ou teatro, mas também de ensino bilíngue, que é uma das tendências educacionais que mais têm crescido no Brasil.

De acordo com dados da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue, o número de instituições desse tipo cresceu em 10% no período de 2014 a 2019. Além disso, dados do Ministério da Educação (MEC) afirmam que a demanda por escolas bilíngues aumentou em 64% no ano de 2023. As cidades com maior procura foram São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

“Somos reconhecidos como uma das maiores e melhores escolas internacionais do Brasil, com um corpo docente engajado, experiente, carismático e criativo. Nosso diferencial é pensar em cada aluno como único.” Vitor Hugo, diretor-geral da Escola Canadense de Brasília

Benefícios das atividades extracurriculares

Maria Thereza Mazzilli é mãe do atleta de judô Guilherme Mazzilli, que pratica a atividade na escola há 10 anos. Na visão dela, as atividades extracurriculares enriquecem ainda mais o ambiente escolar.

“Como mãe de atleta do judô, percebo que o esporte é transformador! Confiança, foco e resiliência são valores que o esporte agregou à vida do Guilherme”, reconhece.

De acordo com a mãe, os vários projetos promovidos na escola e a participação em várias olimpíadas inspiram as crianças constantemente. Com apenas 12 anos, Guilherme já classificou para o Campeonato Regional e também para o Campeonato Brasileiro de Judô.

“Na escola, trabalhamos conceitos como disciplina e hierarquia, com respeito ao próximo e ao ambiente durante todas as aulas. Embora seja uma modalidade individual, no sentido que a pessoa irá ‘sozinha’ para a luta, o judoca não alcançará bons resultados sem o apoio e a participação da sua turma”, explica o professor de Educação Física e de Judô da Escola Canadense, André Maia.

O professor entende o esporte como parte integrante na formação do indivíduo e da manutenção da saúde. “A prática regular de esporte é fundamental, principalmente nos dias de hoje, considerando o tempo enorme que crianças e adolescentes, e até mesmo os adultos, passam diante das telas”, reforça.

“Sem dúvida, também aprendemos a lidar com as frustrações e barreiras do cotidiano, aprendendo e entendendo sobre nossas limitações, ao mesmo tempo que aprendemos a superá-las”, reitera.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 Guilherme Mazzilli, atleta de Judô e aluno da Escola Canadense em Brasília representando o colégio em competição da modalidade Arquivo Pessoal 2 de 2 Guilherme Mazzilli competindo Arquivo Pessoal

Ainda segundo a servidora pública, ser fluente em inglês é um atributo essencial tanto profissional quanto pessoal. E esse atributo da escola foi determinante para a efetivação da matrícula dos filhos, porque Maria Thereza também é mãe de Beatriz Mazzilli.

“Ser bilíngue amplia o mundo do aluno com diversas oportunidades, além de se tornar um facilitador para que os seus sonhos e objetivos possam ser alcançados”, pontua.

Já Laryssa Vieira, professora de Futsal, sempre soube que a instituição era de excelência, mas bateu o martelo quando entrou. “Escolhi trabalhar aqui porque encontrei um ambiente verdadeiramente acolhedor, com alunos, famílias e toda a equipe. Essa atmosfera positiva e colaborativa foi o que mais me cativou e me motiva até hoje.”

A docente acredita que o principal diferencial das aulas de futsal está na valorização da individualidade de cada aluno. “Entendemos que cada criança tem sua própria personalidade, e, por isso, nos esforçamos para conhecê-los a fundo”, sinaliza.

A profissional explica que a valorização do perfil de cada aluno a permite adaptar o treinamento a necessidades específicas e da turma como um todo.

“Sempre tratamos os alunos com muito respeito e carinho, mostrando na prática como um ambiente respeitoso pode ser mais leve e divertido. Como professora, é muito gratificante ver o impacto disso ao longo dos anos”, explica.

“Alunos que começaram comigo aos 3 anos de idade e hoje, já adolescentes, ainda me cumprimentam com um sorriso e um caloroso ‘Oi, Miss Laryssa’. Esses momentos refletem como o futsal vai além do esporte, promovendo valores que os alunos levam para a vida.” Laryssa Vieira, professora de Futsal da Escola Canadense de Brasília

Entre as atividades extracurriculares que a Escola Canadense de Brasília oferece estão:

Ballet

Basquete

Jazz dance

Judô

Futsal

Música

Teatro musical

Xadrez

A partir do dia 15 de janeiro, inclusive, a Escola Canadense lança os Clubs – aulas extracurriculares – para o ano letivo de 2025.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 “O sonho de Don Quixote” foi apresentado no teatro do Royal Tulip Alunos da Escola Canadense – Metrópoles 2 de 4 Espetáculo de balé da Escola Canadense de Brasília Alunos da Escola Canadense – Metrópoles 3 de 4 Musical Theater “The Lorax” dos alunos da Escola Canadense de Brasília Alunos da Escola Canadense – Metrópoles 4 de 4 Espetáculo teatral 100% em inglês no teatro do Brasília Shopping Alunos da Escola Canadense – Metrópoles

Estrutura escolar

A Escola Canadense é uma Certified School (Escola Certificada) pelo International Baccalaureate® (IB) no programa Primary Years Programme (PYP), que corresponde à Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do Grade 1 ao Grade 5 (1º Ano ao 5º Ano).

E IB Candidate School (Escola Candidata) no programa Middle Years Programme (MYP) para Grade 6 (6º Ano) e Grade 7 (7º Ano).

Assim, a metodologia da escola promove a aprendizagem ativa, respeitando o ritmo individual e coletivo dos alunos. Com base nos currículos brasileiro e internacional, há o incentivo de uma cultura de aprendizagem colaborativa, de empatia e respeito às diferenças.

Além de oferecer um ambiente de imersão completa em inglês e português, nossos alunos são encorajados a questionar, experimentar, descobrir e compartilhar. Na nossa escola, as crianças desenvolvem autonomia, raciocínio crítico e uma verdadeira paixão pelo aprendizado ao longo da vida.

Quanto ao programa bilíngue da escola, os alunos vivenciam uma imersão completa em Inglês e Português, desenvolvendo fluência em ambos os idiomas.

Além do Inglês e Português, há aulas de Espanhol como disciplina obrigatória do 6º ao 9º ano e Francês como opção a partir dos 4 anos de idade, ampliando as competências linguísticas dos alunos.

Vale reiterar a implementação de programas internacionais, como IB, Cambridge, Guia do PAS, além do currículo MYP, que preparam os alunos para universidades no Brasil e exterior.

Escola Canadense de Brasília

Site | Instagram | Facebook

Unidade Sudoeste

SIG Quadra 8, Lote 2225, Parte F – Brasília (DF)

Telefone: (61) 3961-4350

Unidade Águas Claras

QS 5, Avenida Areal, Lote 04 – Águas Claras (DF)

Telefone: (61) 3247-1130