Imposto de importação para carro elétrico custeará programas, diz Alckmin

Retomada do tributo começa na 2ª feira (1º.jan); governo publicou medidas para modernização da indústria automotiva

Volta do imposto visa a incentivar indústria nacional a produzir carros elétricos, diz Alckmin

Gabriel Buss 31.dez.2023 (domingo) – 14h00



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai retomar a partir de 2ª feira (1º.jan.2024) o imposto que incide sobre a importação de carros elétricos. O valor arrecadado será usado para custear em partes os programas do governo para modernização da indústria automotiva, segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

A alíquota para carros híbridos será de 15% a partir de janeiro de 2024 e subirá progressivamente até alcançar 35% em julho de 2026. Já caminhões começam com taxa de 20% em janeiro e chegam aos 35% já em julho do ano que vem.

O vice-presidente disse neste domingo (31.dez) a jornalistas que a retomada do imposto tem como objetivo incentivar a indústria automotiva investir na produção nacional de carros elétricos. Além disso, a retomada do imposto compensará parcialmente 2 medidas publicadas no DOU (Diário Oficial da União) no sábado (30.dez):

um programa de R$ 19 bilhões de incentivos fiscais ao setor automotivo: o Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação); projeto de lei para incentivar a modernização de indústrias no país. O texto cria o mecanismo de “depreciação acelerada” de recursos destinados pelas empresas para compra de máquinas e equipamentos, incentivando investimentos nas plantas fabris. Assista à entrevista de Alckmin a jornalistas (16min25s):

Alckmin disse que o governo também pretende elevar em 2024 a tributação sobre o imposto de importação de placas solares, mas ainda não há data definida.

O vice-presidente afirmou que os programas anunciados pelo governo têm a missão de atingir 2 problemas do país: baixo investimento e baixa produtividade. Para Alckmin, as 2 medidas “estimulam investimentos e produtividade”.

