Imprensa estrangeira repercute morte de Pelé: ‘Maior da história’

Ao redor do mundo, a imprensa internacional repercute e lamenta a morte de Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos de idade. O ex-jogador faleceu nesta quinta-feira (29) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na maior parte dos veículos, o nome de Pelé imediatamente é acompanhado de expressões como “rei do futebol”, “maior da história” e “lenda do futebol”.

O CORREIO selecionou algumas manchetes marcantes sobre a morte do Rei Pelé, confira a seguir.

Marca (Espanha)

“Morre Pelé: o futebol perde seu Rei”

L’Equipe (França)

“O Rei Pelé morre”

The New York Times (EUA)

“Pelé, o rosto global do futebol, morre aos 82”

Olé (Argentina)

“Dor mundial: morreu Pelé”

The Guardian (Inglaterra)

“Pelé: Campeão da Copa do Mundo pelo Brasil e lenda do futebol morre aos 82 anos”

Gazzetta dello Sport (Itália)

“O mundo do futebol de luto: morre Pelé aos 82 anos”

Bild (Alemanha)

“Pelé está morto – O maior jogador de futebol de todos os tempos deixou o campo”

Record (Portugal)

“Morreu Pelé, o Rei do futebol”