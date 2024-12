Imprensa internacional repercute cirurgia de emergência de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado e fez uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, na noite dessa segunda-feira (9/12), após sentir fortes dores de cabeça. Diante da notícia, diversos veículos internacionais repercutiram a notícia.

Lula foi levado às pressas para o hospital em Brasília, onde fez ressonância que mostrou uma hemorragia intracraniana decorrente da queda que teve em 19 de outubro. Depois, o presidente foi transferido para São Paulo para ser operado de emergência para drenar a hemorragia.

De acordo com informações dadas em coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira (10/12), pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha o presidente, Lula está estável e já acordado.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está bem, estável, acordado e conversando”, afirmou Kalil em coletiva de imprensa.

Jornais como The New York Times (EUA), The Washington Post (EUA), Le Monde (França), El País (Espanha), La Nación (Argentina), The Guardian (Reino Unido), Deutsche Welle (Alemanha) reportaram o fato, destacando a elevada idade de Lula e que a cirurgia é uma decorrência da queda ocorrida no dia 19 de outubro.

Veja como alguns veículos noticiaram o fato:

The New York Times

O jornal norte-americano The New York Times noticiou que “Lula passa por cirurgia de emergência por sangramento no crânio”. O veículo destacou a idade avançada do presidente Lula, de 79 anos, e relembrou a queda em 19 de outubro.

“A cirurgia ocorreu cerca de dois meses depois de Lula ter caído no banheiro da residência presidencial ao descer de um banquinho em que estava sentado para cortar as unhas, disse ele em entrevistas desde então”, escreveu a reportagem.

The Washington Post

O The Washington Post noticiou que “Lula se recupera na UTI após cirurgia para drenar hemorragia craniana, diz hospital”.

Na reportagem, o veículo destacou que os médicos afirmaram que “não haverá efeitos colaterais”. E acrescentou que Lula deve retornar à capital Brasília no início da semana que vem. “Enquanto isso, ele não estará trabalhando”, diz a notícia.

Le Monde

O francês Le Monde noticiou que o “Presidente brasileiro Lula passa por cirurgia de hemorragia cerebral”.

O veículo relembrou o momento da queda de Lula e destacou sua idade avançada. O jornal citou conversa de Lula com representante do PT.

“O homem de 79 anos descreveu seu acidente como ‘sério’ na época, durante uma ligação telefônica com um representante do Partido dos Trabalhadores que foi compartilhada nas redes sociais. “Estou me cuidando (…) Os médicos disseram que eu tinha que esperar pelo menos três ou quatro dias para saber quanto dano o golpe tinha feito.”

El País

O espanhol El País noticiou que Lula foi operado de emergência de “hemorragia cerebral”.

Na reportagem, o jornal destacou que “o presidente do Brasil, 79 anos, está acordado e estável, monitorado na UTI de um hospital de São Paulo, para onde foi transferido em um avião militar”.

La Nacion

O argentino La Nacion chamou a notícia da seguinte forma: “Brasil: Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência devido a uma hemorragia intracraniana”.

O veículo reforçou que “as complicações de saúde do líder petista foram atribuídas à queda doméstica que sofreu há quase dois meses, acidente ocorrido em sua casa. Após ser internado na unidade de terapia intensiva, o presidente acordou e está consciente, informaram os médicos em entrevista coletiva”.

The Guardian

O veículo britânico The Guardian noticiou que o “presidente brasileiro está em tratamento intensivo após cirurgia cerebral de emergência”.

O Guardian destacou que “os médicos atribuíram a hemorragia intracraniana a um acidente doméstico a uma queda que Lula sofreu em outubro enquanto tomava banho no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente em Brasília. O acidente obrigou Lula a cancelar uma viagem para uma cúpula do Brics na Rússia e o deixou com vários pontos”.

Deutsche Welle

O jornal alemão Deutsche Welle noticiou que “Lula passa bem após cirurgia de emergência”. O veículo reforçou que “após passar por uma cirurgia de emergência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, está bem, conversa e não ficará com sequelas, informou nesta terça-feira (10/12) a equipe médica que operou o petista”.