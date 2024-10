Inacreditável! Esses famosos fizeram 60 anos em 2024!

As celebridades envelhecem como todos nós, mas como estamos tão envolvidos com o brilho e o glamour das suas vidas, muitas vezes não percebemos que o tempo também passa para elas. Principalmente porque muitos famosos parecem ter uma juventude quase eterna! Mas em 2024, algumas das maiores estrelas do século XXI vão celebrar seu 60º aniversário. Isso mesmo, de Keanu Reeves a Nicolas Cage, todas essas celebridades nasceram em 1964.

Você vai se surpreender ao ver alguns desses rostos famosos nesta galeria. Clique para conhecer os famosos que vão apagar 60 velinhas em 2024.

Leia Também: Peões brigam e web especula se houve agressão de Sacha a Fernanda