Inadimplência entre os mais pobres chega a 37,7%, segundo CNC

A taxa de inadimplência entre as famílias de baixa renda no Brasil atingiu 37,7% em outubro, conforme dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Este aumento ocorre em um contexto de juros elevados e crédito mais caro, que impactam diretamente a renda das camadas mais pobres da população. Apesar de uma leve queda no endividamento, que agora está em cerca de 77%, a inadimplência continua a crescer.

A pesquisa revela que quase 13% das famílias afirmam não ter condições de quitar seus débitos, enquanto cerca de 85% das famílias endividadas utilizam o cartão de crédito como principal meio de pagamento. As famílias inadimplentes estão atrasando, em média, 66 dias para pagar suas contas, o maior número registrado no ano. Este cenário é agravado por outra pesquisa nacional que indica que quase 30% dos consumidores tinham dívidas atrasadas há pelo menos um mês em outubro, e 50,4% das famílias estavam com dívidas atrasadas há pelo menos três meses, o maior percentual desde fevereiro de 2018.

Publicado por Luisa Cardoso