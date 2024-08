Inauguração do Comitê de Léo Lopes e Dr. Rogério Fagundes: Uma nova esperança para Itamaraju

Nesta quinta-feira, 29 de agosto, os itamarajuenses poderão participar do evento democrático de inauguração do Comitê Eleitoral do pré-candidato a prefeito Léo Lopes e seu vice, Dr. Rogério Fagundes. Localizado na Rua Presidente Médici, 434, Centro (próximo ao Camelódromo), o espaço abrirá suas portas a partir das 19hs, reunindo apoiadores e cidadãos que acreditam em uma nova era para a política local.

Léo Lopes e Dr. Rogério Fagundes têm um compromisso inabalável com a melhoria da saúde, a criação de oportunidades e a geração de empregos. Durante o evento, serão apresentados planos e propostas que visam não apenas transformar Itamaraju, mas também posicioná-la como uma cidade forte no cenário estadual, com a instalação do futuro CEASA como um dos principais projetos.

A inauguração deste comitê não é apenas um marco na campanha eleitoral, mas sim um símbolo de esperança e renovação. É o ponto de partida para uma caminhada que busca novos rumos para a cidade, trazendo mais dignidade e qualidade de vida para todos os itamarajuenses.

A participação da população é fundamental neste momento histórico. Juntos, Léo Lopes e Dr. Rogério Fagundes querem construir um futuro onde a política local seja sinônimo de compromisso, ação e transformação. Este é o momento de somar forças e acreditar que Itamaraju pode mais!

Por | Ascom Léo Lopes