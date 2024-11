Na madrugada deste sábado (9), um incêndio atingiu parcialmente uma aeronave de carga no Aeroporto de Guarulhos, localizado na Grande São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 2h, gerando uma rápida mobilização das equipes de emergência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas de forma eficiente e não houve registro de vítimas.

Publicado por Luisa Cardoso