Incêndio atinge laboratório infantil em Vitória da Conquista

Um laboratório clínico especializado em atendimento infantil estava em chamas por volta das 19h40 desta terça-feira (08) no bairro de Candeias, na cidade de Vitória da Conquista. Agentes da Base Comunitária de Segurança da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para apagar o fogo. Felizmente, ninguém se feriu.

A agilidade de policiais militares foi fundamental para conter um princípio de incêndio em um laboratório infantil em Vitória da Conquista. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, os agentes, ao notarem as chamas, não hesitaram em utilizar um extintor de ônibus para evitar que o fogo se espalhasse pelo prédio.

Com a intervenção rápida dos militares, o incidente, de causas ainda desconhecidas, foi contido, minimizando os danos e evitando-se maiores estragos. Os proprietários foram cientificados do ocorrido para adoção das medidas cabíveis.

A polícia investiga as circunstâncias que iniciariam as chamas no local.