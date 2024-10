Incêndio atinge reserva indígena em Camaçari

Um incêndio atingiu a Reserva Indígena Tupinambá de Abrantes, localizada no bairro Vila de Abrantes, em Camaçari, neste sábado (12). Conforme a cacica Renata Silva, o fogo foi provocado por ação criminosa, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada pela Polícia Civil, que aguarda a perícia na área.

Um vídeo gravado pela cacica mostra uma equipe do Corpo de Bombeiros lutando contra as chamas. A reserva, que possui 80 hectares de vegetação de restinga, favorece a propagação do fogo, segundo Renata.

O incêndio teve início por volta das 13h30 e, mais de cinco horas depois, às 19h, ainda não havia sido totalmente controlado. A liderança registrou uma queixa na 26ª Delegacia de Camaçari e acionou o Corpo de Bombeiros. O g1 está tentando contato com a corporação.