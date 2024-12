Incêndio atinge terreno e prédio em Feira de Santana

Um incêndio atingiu um terreno com depósito de sucatas na Rua Visconde de Mauá, no bairro Lagoa Grande, em Feira de Santana, na tarde deste sábado (21). O fogo, que começou por volta das 12h30, alcançou a parede de um prédio residencial ao lado, gerando uma intensa fumaça escura que foi vista de diversos pontos da cidade.

De acordo com o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o local abrigava veículos, materiais inflamáveis e até combustível, o que dificultou o controle das chamas. Daniel da Mata Silva, morador do prédio vizinho, relatou que tentou apagar o fogo no início, mas a situação rapidamente saiu de controle. “Começou com um fogo pequeno. Fui tentando apagar, mas do nada o fogo alastrou. A gente só teve tempo de chamar os moradores do prédio para saírem”, disse ele, que estava em casa com a esposa.

Segundo Daniel, o depósito, que existe há mais de 15 anos, armazenava itens como carros velhos e papelão, o que contribuiu para a propagação do fogo. O incêndio também danificou fios próximos à rede elétrica, aumentando os riscos no local.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o tráfego enquanto o Corpo de Bombeiros trabalhou com duas viaturas para conter as chamas. Após controlar o incêndio, os bombeiros iniciaram o rescaldo e monitoramento da área. O subtenente Ramos, do Corpo de Bombeiros, afirmou que a operação foi realizada com cautela devido aos materiais inflamáveis presentes.