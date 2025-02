Incêndio de grandes proporções atinge fábrica na Ilha do Governador

No início da tarde deste sábado (8/2), um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de lubrificantes na Ribeira, Ilha do Governador, localizada no Rio de Janeiro. Uma espessa coluna de fumaça preta pôde ser avistada a quilômetros de distância, até mesmo por quem passava pela ponte Rio-Niterói.

Moradores vizinhos relatam ter ouvido explosões na área tomada pelo fogo, na Rua Campo da Ribeira. Bombeiros de quatro quartéis (Central, Fundão, Penha e Ilha do Governador) estão no local.

