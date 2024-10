Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial no Brás, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial localizado na Rua Dr. João Alves de Lima, número 174, no bairro do Brás, na zona leste de São Paulo, neste domingo, 27. O Corpo de Bombeiros alertou que a estrutura do edifício está sob risco de desabamento, principalmente devido à intensidade das chamas que se concentraram no último andar. A Defesa Civil, até o momento, não registrou informações sobre possíveis vítimas. Aproximadamente 40 bombeiros, acompanhados de 12 viaturas, estão atuando no combate ao fogo. As causas que originaram o incêndio ainda não foram esclarecidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias