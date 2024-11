Incêndio de grandes proporções atinge shopping de compras na região do Brás, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge um shopping de compras na Rua Barão de Ladário, altura do número 300, na região do Brás, centro comercial da cidade de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações sobre feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 17 viaturas foram encaminhadas para prestar atendimento no local. A ocorrência foi registrada por volta das 6h45. Além do fogo, há muita fumaça na região. No domingo, 27, um prédio comercial também foi atingido por um incêndio de grandes proporções no bairro do Brás. A São Paulo Transporte (SPTrans) informa que sete linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 6h30 desta quarta-feira em razão de interferência na Rua Barão de Ladário com a Rua Oriente.

Linhas afetadas:

174M/10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga;

2105/10 Jd. Filhos da Terra – Lgo. da Concórdia;

2123/10 Vl. Medeiros – Liberdade;

2127/10 Pq. Edu Chaves – Liberdade;

2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. do Correio;

271F/10 Center Norte – Metrô Belém;

272N/10 Pq. Novo Mundo – Pq. D. Pedro II.

Veja vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo