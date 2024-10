Incêndio de grandes proporções atinge shopping no Brás, centro de SP

São Paulo — Um incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25 na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas até o momento.

O centro comercial fica na Rua Barão de Ladário, no número 300. A rua é um centro de comércio muito movimentado durante a manhã no Brás. A rua é bem próximo da chamada “feira da madrugada”.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Estabelecimento fica na na Rua Barão de Ladário, 300, no Brás Reprodução/TV Globo 2 de 3 Incêndio em shopping na região central de SP na manhã desta quarta (30/10) Reprodução/TV Globo 3 de 3 Fumaça preta é vista saindo do Shopping 25 Brás, em SP Reprodução/TV Globo

Há oito viaturas dos bombeiros em atendimento no local.

Internautas que estão na região compartilharam vídeos do incêndio nas redes sociais.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaais Braaga (@bellakaassessorianobras)

Esta é a segunda vez na semana que um incêndio atinge a região. Na manhã do último domingo (27/10), um prédio comercial no Brás, localizado na Rua Dr. João Alves de Lima, pegou fogo e chegou a apresentar risco de colapso estrutural, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

Os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência no prédio às 8h47 do domingo. De acordo com a corporação, o fogo se concentrou no último pavimento do edifício.

Por volta das 20h10 do mesmo dia, o fogo já havia sido extinto. Em fase de rescaldo, 10 viaturas acompanharam a ocorrência.

*Reportagem em atualização.