Incêndio destrói mansão de Paris Hilton avaliada em R$ 51 milhões

A mansão de Paris Hilton, localizada em Malibu, na Califórnia, avaliada em aproximadamente R$ 51 milhões (US$ 8,4 milhões), foi completamente destruída por um incêndio devastador, conhecido como Palisades Fire. O fogo tem assolado a região desde o dia 7 de janeiro de 2025. Segundo o jornal The Sun, o incêndio é considerado um dos mais destrutivos na história de Los Angeles, já tendo consumido mais de 17.000 acres de terra.

Paris Hilton, de 43 anos, compartilhou sua dor nas redes sociais, relatando que assistiu à destruição de sua residência ao vivo pela televisão, ao lado de sua família. A socialite destacou que a mansão era palco de memórias valiosas, como os primeiros passos de seu filho, Phoenix. Apesar da perda material significativa, Paris enfatizou sua gratidão pela segurança da família e solidarizou-se com outras famílias afetadas pelo desastre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton)

O The Sun também informou que outras propriedades de celebridades, como as de John Goodman e Miles Teller, foram destruídas pelas chamas. As autoridades locais emitiram ordens de evacuação para milhares de moradores, enquanto bombeiros continuam trabalhando incansavelmente para conter o incêndio em condições adversas, incluindo ventos fortes e baixa umidade.

De acordo com a revista People, em resposta à tragédia, Paris Hilton anunciou que sua equipe do 11:11 Media Impact está colaborando com organizações sem fins lucrativos para oferecer suporte às comunidades afetadas. Ela também elogiou os bombeiros e socorristas pelo trabalho heroico e dedicou mensagens de apoio aos envolvidos nos esforços de combate ao fogo.

Esse não é o primeiro incidente envolvendo incêndios na vida de Paris Hilton. De acordo com o site Los40, há cinco meses, um incêndio acidental no set de gravação de um videoclipe resultou na destruição de seu trailer e equipamentos. Na ocasião, felizmente, ninguém ficou ferido.

