Incêndio destrói vegetação do Pico do Jaraguá, ponto mais alto de São Paulo

Um incêndio tomou conta de parte do Pico do Jaraguá, na zona norte da capital, na noite deste sábado (27), de acordo com o Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada por volta das 21h30 e duas viaturas atuaram no local para conter as chamas. Apesar dos focos terem sido de pequena proporção, os trabalhamos foram encerrados somente às 00h. Não houve registro de vítimas.

Nas redes sociais, moradores da região compartilharam os momentos do fogo e foi possível visualizar como as chamas se alastrava pela vegetação. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade de São Paulo e chega a 1.135 metros de altitude, é uma das poucas reservas naturais de mata atlântica que ainda existe. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de estarmos no outono, a cidade de São Paulo vive uma onda de calor, o que pode facilitar o início dos incêndios. Neste sábado (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para altas temperaturas em áreas dos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e para todo o estado do Mato Grosso do Sul.A previsão nestas regiões é de temperaturas 5ºC acima da média entre os dias 27 de abril e 1º de maio. A onda de calor é resultado da atuação de uma área de alta pressão que produz o chamado “bloqueio atmosférico”. A barreira impede a chegada de frentes frias no Centro-Oeste, elevando as temperaturas e mantendo o ar seco e quente.

o Pico do Jaraguá ta pegando fogo mlk

hoje novidade, amanha luto.

o Pico é uma reserva Indigena (a menor do Brasil), mas tambem é casa de animais e local de trabalho de algumas pessoas… pic.twitter.com/sNyoFKkutQ — Zolla (@BrookeSoulKing1) April 28, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo