Incêndio em mercado na China deixa 8 mortos e 15 feridos

Um incêndio devastador em um mercado de alimentos na cidade de Zhangjiakou, localizada a noroeste de Pequim, na China, resultou na morte de oito pessoas e deixou 15 feridos. O incidente teve início por volta das 8h40 deste sábado (4) e, após quase duas horas de esforços, as equipes de emergência conseguiram controlar as chamas. As autoridades locais estão investigando as causas do incêndio, que ainda não foram determinadas. Os feridos foram prontamente encaminhados a hospitais da região, onde receberam atendimento médico. Felizmente, não há informações de que corram risco de vida. Esse tipo de tragédia não é incomum na China, onde incêndios fatais ocorrem com frequência. A situação é frequentemente atribuída a falhas nos códigos de segurança, que muitas vezes são considerados inadequados para prevenir tais desastres.

Tragic News: Fire at Zhangjiakou’s Liguang vegetable market kills 8, injures 15. Blaze started at 8:40 am, extinguished by 10 am. Cause under investigation. Traditional markets often face safety challenges. (4/1/25) pic.twitter.com/FX1Lw1uxaO

— The Raven (@the_raven28) January 4, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira