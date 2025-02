Incêndio em veículo é controlado por bombeiros em Senhor do Bonfim

Uma guarnição do 1º CIA, em Senhor do Bonfim, pertencente ao 9º BBM, em Juazeiro, debelou um incêndio em um veículo na madrugada desta sexta-feira (31), na estrada da BA-131. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

O incêndio ocorreu no bairro Missão do Shay, próximo a um posto de combustível. Após debelar as chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo e a desobstrução da rodovia.

Manter a revisão dos veículos em dia pode evitar esse tipo de incidente. Caso percebam algum princípio de incêndio em automóveis, é importante que condutor e passageiros deixem o veículo e se abrigem em local seguro. O extintor veicular pode ser utilizado, caso o cidadão saiba como manusear.