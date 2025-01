Incêndio em veículo interdita parte da Serra de Petrópolis

Um incêndio em um veículo na BR-040 causou a interdição parcial da serra de Petrópolis. Felizmente, não houve registro de feridos no incidente. A situação gerou um congestionamento de aproximadamente 800 metros na rodovia, afetando o fluxo de veículos na região. Equipes de bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência e estão atuando no combate às chamas, que ainda não foram totalmente controladas. A chamada para os serviços de emergência ocorreu às 14h20, quando a situação começou a se agravar. Atualmente, a rodovia está operando com uma pista liberada, permitindo a passagem de veículos a partir do quilômetro 99 e da praça de pedágio de Duque de Caxias, no sentido de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A expectativa é que a situação seja normalizada em breve, mas os motoristas devem estar preparados para possíveis atrasos. As autoridades recomendam que os motoristas evitem a área, se possível, e busquem rotas alternativas até que o incêndio seja completamente controlado e a via liberada.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA