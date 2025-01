Incêndio florestal atinge Los Angeles e provoca caos

Na costa oeste dos Estados Unidos, Los Angeles enfrenta um dos incêndios florestais mais devastadores dos últimos tempos. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas residências devido ao avanço rápido das chamas, que já consumiram cerca de 1.200 hectares de terra entre os bairros de Santa Mônica e Malibu. Esta área, conhecida por seu alto valor imobiliário, agora se encontra em ruínas, com mais de 30.000 pessoas evacuadas e centenas de casas destruídas. A situação é agravada por ventos fortes, que atingem velocidades de até 130 km/h, complicando ainda mais os esforços para controlar o incêndio.

O impacto do incêndio não se limita apenas à destruição de propriedades. Várias pessoas ficaram feridas, incluindo uma bombeira que sofreu um ferimento na cabeça. Além disso, outros focos de incêndio, como o “Eaten Fire” perto de Pasadena e o “Hust Fire” na região de Silmar, no Vale de São Fernando, também resultaram em evacuações. Em Topanga Canyon, as chamas chegaram perigosamente perto de veículos durante a fuga dos moradores, causando congestionamentos e forçando o abandono de carros nas estradas. A chefe do corpo de bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, alertou que pelo menos 10.000 residências estão sob ameaça direta.

Em resposta à crise, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência e liberou recursos adicionais para combater o incêndio. O presidente Joe Biden também ofereceu ajuda federal e teve seus planos de viagem alterados devido aos ventos intensos. As autoridades continuam a trabalhar incansavelmente para conter o incêndio, utilizando helicópteros e tratores para liberar estradas bloqueadas e facilitar a evacuação.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA