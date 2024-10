Incêndio no Brás: moradores e lojistas vivem angústia com indefinição

São Paulo — Moradores e comerciantes da região do Brás, no centro de São Paulo, vivem a expectativa de poder voltar aos seus imóveis depois do enorme incêndio que destruiu o Shopping 25, nessa quarta-feira (30/10).

A situação é ainda mais crítica para quem trabalha no local. Com mais de uma centena de pequenas lojas, o shopping funcionava havia mais de dois meses sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, registro que assegura que um imóvel atende todos os requisitos de segurança contra incêndio e pânico.

“Esse ano, eu acho que o shopping já era. Só no ano que vem [vai reabrir] e olhe lá”, disse o comerciante Carlos Eduardo, de 18 anos, que gerencia uma loja de semi-joias no Shopping 25. Ele relatou ao Metrópoles que conseguiu retirar algumas peças mais caras, mas que boa parte ficou para trás.

O impacto também é sentido nos comércios que ficam no entorno do shopping. Nessa quarta, diversas lojas fecharam as portas mais cedo, até três horas antes do normal.

“Não tem condições. Amanhã [nesta quinta-feira] acho que nem vamos abrir. Vamos esperar, mas desse jeito aí, não vem ninguém. O pessoal fica com medo”, relatou Jordânia Nascimento, de 36 anos, enquanto encerrava o expediente da loja de roupas femininas onde trabalha.

Mesmo sem ser atingido, o prédio residencial vizinho ao shopping teve de ser evacuado. Lá, inclusive, moram alguns dos lojistas que trabalham no 25. Luciano Ferreira, de 46 anos, é zelador desse edifício e acompanhou o trabalho dos bombeiros durante todo o dia.

“Desocupamos todo o prédio. Tá vazio. Agora, estamos aguardando o término do trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, para que possamos entrar e averiguar”, afirmou Luciano ao Metrópoles. Segundo ele, os moradores têm que passar a noite em outros lugares. “Essa noite, a gente não dorme.”

Fogo controlado

De acordo com os Bombeiros, o incêndio foi controlado no início da tarde de quarta e não há mais possibilidade de se propagar para as edificações vizinhas.

O incêndio de grandes proporções no Shopping 25 atingiu cerca de 200 lojas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, três pessoas foram encaminhadas para atendimento médico por inalação de fumaça.

A Defesa Civil informou que o fogo resultou no desabamento do telhado, mas não há risco de colapso total da estrutura.

O centro comercial fica na Rua Barão de Ladário, 300, ponto muito movimentado durante a manhã e bem próximo à chamada “feira da madrugada”.

Ao todo, 24 viaturas e 76 bombeiros atuaram no local. A Defesa Civil do município também foi acionada.

Vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma fumaça saindo de uma das lojas. A suspeita é que o enorme incêndio que destruiu o prédio tenha começado no box, que estava fechado.