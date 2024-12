Incêndio no Norte baiano deixa homem morto e mulher ferida durante festa de Natal

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida depois de uma casa pegar fogo em Juazeiro, no Sertão do São Francisco. O caso ocorreu durante uma festa natalina, já na madrugada desta quarta-feira (25). Segundo a TV São Francisco, vizinhos relataram que quatro pessoas confraternizavam no local quando as chamas começaram.

Até o momento não há informações sobre as causas do incêndio. Um homem que foi a óbito teve o corpo carbonizado. Já a mulher ferida foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que foram chamadas pela vizinhança. Ela foi encaminhada pelo Samu para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Não há mais informações sobre o estado de saúde dela. As outras duas pessoas que estavam na casa conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos. Uma perícia deve apontar as causas do ocorrido.