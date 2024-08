Incêndio se alastra em Parque Nacional de Bananal há três dias

São Paulo — A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros de São Paulo e voluntários estão há cerca de três dias tentando conter uma queimada de grades proporções que atinge o Parque Nacional da Serra da Bocaina, em Bananal, no extremo leste do estado.

De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio começou na segunda-feira (19/8), foi contido no mesmo dia, mas voltou a se proliferar na terça-feira (20). A Defesa Civil disse que ainda não é possível dimensionar a área atingida por se tratar de um local de difícil acesso.

Na tentativa de facilitar, o combate ao incêndio está sendo feito com o auxílio do helicóptero águia da Polícia Militar. Também participam a Defesa Civil do município de Bananal, o Corpo de Bombeiros e voluntários. As causas para o início das chamas ainda não foram apuradas.

Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Bocaina, em Bananal

Chamas começaram na segunda-feira (19/8)

Vegetação é atingida durante chamas

Helicóptero águia ajuda no combate às chamas

Defesa Civil ainda não conseguiu dimensionar área atingida

Tempo seco Desde segunda-feira (19/8) o estado de São Paulo está em situação de emergência para queimadas florestais devido à baixa umidade que afeta grande parte do Brasil.

De acordo com a Defesa Civil paulista, além da capital e da região metropolitana de São Paulo, as regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba devem ficar sob alerta até o próximo sábado (24/8).

Alerta de risco de incêndio no estado de SP na segunda (19)

Alerta de risco de incêndio no estado de SP na terça (20)

Alerta de risco de incêndio no estado de SP na quarta (21)

Alerta de risco de incêndio no estado de SP na quinta (22)

Alerta de risco de incêndio no estado de SP na sexta (23)

Alerta de risco de incêndio no estado de SP no sábado (24)

O estado de São Paulo está em estado de emergência para queimadas florestais a partir desta segunda-feira (19) até o próximo sábado (24)

Como prevenir incêndios florestais Em 2023, mais de 90% dos 158 focos de incêndio em áreas protegidas tiveram como causa ações humanas que poderiam ter sido evitadas, de acordo com o Painel Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Diante disso, o governo indica medidas de prevenção que devem ser adotadas pela população, como:

não colocar fogo em áreas de vegetação seca; não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias; não realizar a limpeza da área rural utilizando técnicas com fogo; não queimar lixo; não soltar balões; evitar acender fogueiras, especialmente próximo a matas e florestas. Já os cuidados com a saúde incluem hidratação constante e se proteger do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.

É possível cadastrar-se para receber os alertas da Defesa Civil no celular, enviando um SMS com o CEP para o número 40199.