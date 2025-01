Incêndios florestais em Los Angeles deixam ao menos cinco mortos e Biden declara ‘grande desastre’

Subiu para cinco o número de mortos nos incêndios florestais nos arredores de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, que também deixaram vários feridos e dezenas de milhares de pessoas evacuadas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (8), que temem que o balanço de mortes continue aumentando. “Hoje cedo, informamos que tivemos duas mortes e, infelizmente, aumentou para cinco, à medida que avançamos por esta área”, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, à estação de rádio KNX. “Estou rezando para que não encontremos mais, mas não acho que será o caso”, acrescentou. Mais de um milhão e meio de pessoas estão sem energia elétrica no sul da Califórnia, o que dificulta a comunicação. Diante da gravidade da situação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de “grande desastre”. “Minha equipe já forneceu suporte de previsão do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, enviou 5 aviões-tanque e 10 helicópteros de combate a incêndios, posicionou dezenas de caminhões de bombeiros, aprovou subsídios para reembolsar custos de combate a incêndios e aprovei a solicitação do governador Newsom para uma Declaração de Grande Desastre”, escreveu Biden no X.

O mandatário estava em Los Angeles para um evento que foi adiado por causa dos incêndio, e o presidente retornou à Washington. As fatalidades foram registradas no incêndio Eaton, em Altadena, subúrbio ao norte de Los Angeles, donde as chamas já consumem mais de 4.280 hectares. Múltiplos incêndios foram declarados na região, assolada por ventos poderosos, nas últimas 24 horas. As chamas consumiram mais de mil estruturas e cerca de 6.390 hectares, informaram as autoridades. Centenas de bombeiros lutam no ar e no solo contra as chamas descontroladas, intensificadas por fortes rajadas de vento que se agravaram durante a noite no sul da Califórnia. A força dos incêndios que avançam simultaneamente desafia até mesmo as reservas de água da cidade. Muitos hidrantes secaram durante o enfrentamento das chamas, e o Serviço de Água e Eletricidade de Los Angeles pediu aos cidadãos que economizassem o recurso.

Already, my team has provided 24/7 weather forecast support, sent 5 Air Tankers and 10 firefighting helicopters, prepositioned dozens of fire engines, approved grants to reimburse firefighting costs, and I’ve approved Governor Newsom’s request for a Major Disaster Declaration.

— President Biden (@POTUS) January 8, 2025

Várias escolas foram fechadas e importantes vias da cidade estão bloqueadas. Algumas árvores do Getty Villa, um dos maiores centros de arte do mundo, pegaram fogo devido à proximidade das chamas. No entanto, a instituição “permanecerá segura e intacta”, de acordo com um comunicado emitido na manhã desta quarta-feira. Os incêndios começaram em um ambiente de baixa umidade e justo quando os chamados ventos de Santa Ana, característicos nesta temporada do ano na Califórnia, avançam com força na região.

As autoridades advertiram que a situação está longe de melhorar. Os ventos sopram com força na região e atingem entre 70 e 145 quilômetros por hora. “Condições climáticas perigosas avançam no sul da Califórnia, com as mais extremas previstas para esta manhã”, escreveu o Serviço Nacional de Meteorologia. Os incêndios são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza. Contudo, a alteração dos padrões climáticos devido à mudança climática causada pela ação humana derivou em condições extremas elevando a intensidade deste tipo de incidente. A Califórnia vem de dois invernos consideravelmente úmidos, o que favoreceu o crescimento da vegetação, que serve de combustível para os incêndios. Já este inverno tem estado seco.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula