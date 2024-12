Incentivada pela amiga Anitta, Bruna Griphao vai seguir carreira de cantora

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Bruna Griphao está longe da TV há dois anos. Ela vem se dedicando ao cinema (gravou três filmes só em 2024) e, por enquanto, não recebeu convite para voltar às novelas. Bruna não descarta a possibilidade, caso aconteça, mas também não fica sentadinha esperando.

Ela diz que quer mesmo é se dedicar a um projeto musical em 2025. “Minha vontade de fazer música e de cantar vai além da aprovação do outro. Sempre tive medo, mas agora me sinto mais confiante e preparada”.

Bruna chegou a lançar duas músicas quando estava confinada no BBB 23, mas agora é outro esquema. “Não acompanhei aquele processo. Desta vez, me envolvi mais, me arrisquei e quero estar a par de tudo. Estou bem ansiosa”, admite.

Ela ainda não tem uma data definida para o lançamento de um EP de seis faixas. Esse projeto, aliás, está sendo aguardado por uma das suas amigas mais próximas: Anitta. “Ela sabe tudo nesse meio da música. É uma referência para qualquer artista. Sou super fã e o que ela fala, me ajuda”, explica a atriz. “A gente conversa sobre música, sobre tudo da vida. Nos entendemos no olhar.”

Ela conta que a amizade com Larissa [ela chama Anitta pelo nome de batismo] é antiga. “Nos conhecemos há muitos anos. Até achei uma foto juntas de 2013 (risos), mas a conexão foi ficando maior nos últimos tempos porque Anitta está em uma jornada de evolução e autoconhecimento, ela tem me levado com ela e a gente tem se conectado nesse lugar”, diz Griphao, que ri dos rumores de que as duas foram um casal: “Somos amigas”, define.