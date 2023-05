Incesto? Homem indiano se casa com duas irmãs

Na Índia, um homem se casou com duas irmãs por conta de um pedido inusitado de sua noiva. Entenda 16/05/2023 15:45, atualizado 16/05/2023 15:45

AVIJIT BAITALIK/Getty Images

Um casamento para lá de inusitado chamou a atenção na internet. Na cidade indiana de Rajasthan, um homem casou-se com duas mulheres ao mesmo tempo. Detalhe: elas eram irmãs. Segundo informações do site DNA India, Hari Om Meena subiu ao altar com Kanta e Suman no último dia 5 de maio.

Apesar de peculiar, não se trata de um trisal ou de uma relação incestuosa, como muita gente chegou a imaginar. O que aconteceu foi que a irmã mais velha, Kanta, impôs como condição, ao ser pedida em casamento, que o noivo também se unisse com a irmã mais nova.

O motivo foi a condição mental de sua irmã, que vive sob seus cuidados desde pequena. Logo, Kanta fez questão que ela fizesse parte do relacionamento.

Uma vez que todos consentiram, o casamento foi realizado. “Vou garantir que eles sejam felizes”, afirmou o noivo ao portal.

Sexo

O bem-estar sexual é considerado um dos pilares da boa saúde pela OMSGetty Images

Pílula anticoncepcional – contraceptivo – sexo – gravidez

O uso de camisinhas previne, além de gravidez, diversas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)Getty Images

Sexo menopausa

A atividade sexual deve ser prazerosa em todas as etapas da vidaLarry Williams/Getty Images

Sexo

Cuidar da saúde sexual é importante para o bem-estar mental, psicológico e emocionalGetty Images

Sexo silencioso

Diariamente, a Pouca Vergonha, coluna de sexo do Metrópoles, traz dicas para melhorar sua vida sexual George Doyle/Getty Images

Sexo

O sexo não deve causar dor Getty Images

cenas de sexo

Pessoas sexualmente ativas devem fazer exames médicos periodicamente para assegurar a saúde Getty Images

casal debaixo dos lençóis sexo transa

Brasileiro inicia vida sexual aos 18 anos e tem, em média, 10 parceiros na vida, indica pesquisa conduzida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)Getty Images

sexo

O sexo é considerado uma atividade física Mizuno K/Pexels

sexo verão

A prática traz diversos benefícios. Queima calorias, melhora a autoestima, aumenta a qualidade do sono, diminui o estresse, colabora com a saúde cardiovascular etc Adam Kontor/Pexels

Mais lidas