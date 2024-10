Indenização: Fã Quer R$ 560 mil de Leonardo por Agressão em Show

A informação partiu da colunista Fábia Oliveira, a ação alega que Leonardo incentivou a violência durante um show realizado na cidade de Aruaña, em Goiânia, no dia 20 de julho. Conforme o processo, o fã estava presente na apresentação quando um homem não identificado assediou sua esposa, o que resultou em uma discussão que chamou a atenção do cantor.

O processo afirma que Leonardo, do palco, teria incentivado um espectador a “dar um tapa na orelha” do suposto assediador, o que culminou em uma briga generalizada. A confusão teria resultado no desmaio e sangramento do fã, que alega não ter recebido socorro, com Leonardo continuando o show.

Ainda segundo a ação, o fã só recuperou a consciência após ser levado à margem de um rio e foi posteriormente acusado de agredir uma mulher devido à virilização de um vídeo do incidente sem o devido contexto. A petição pede R$ 500 mil por danos morais e à imagem, além de R$ 60 mil por lesão corporal e omissão de socorro. O juiz já recebeu a petição.