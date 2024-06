Índia registra 33 mortes durante onda de calor

Autoridades suspeitam que mortes tenham sido causadas por insolação; Nova Délhi, capital do país, atingiu 52,9 °C, registro recorde de temperatura

Uma onda de calor extremo na Índia resultou na morte de pelo menos 33 pessoas nesta 6ª feira (31.mai.2024), incluindo autoridades eleitorais que estavam de plantão. As autoridades locais suspeitam que as mortes tenham sido causadas por insolação. As informações são da Reuters.

Nova Délhi, capital da Índia, atingiu 52,9 ºC –representa a temperatura mais alta da cidade. É previsto que a onda de calor continue até sábado (3.jun).

Em Bihar, no leste indiano, 14 morreram, incluindo 10 pessoas envolvidas na organização das eleições nacionais. No Estado mais populoso do país, Uttar Pradesh, 9 funcionários eleitorais também morreram.

Em Odisha, 10 mortes foram registradas, levando o governo local a desaconselhar atividades ao ar livre das 11h àsh 15h (horário local).

As mortes se dão durante o período eleitoral do país, em que muitos funcionários eleitorais precisam permanecer de plantão o dia todo e, em muitas vezes, ao ar livre.