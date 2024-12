A franquia Indiana Jones é uma das mais populares do cinema. Com mais de 40 anos de história, além dos icônicos filmes estrelados por Harrison Ford, o personagem também conquistou espaço em séries de TV, quadrinhos e videogames.

O mais recente lançamento da franquia é “Indiana Jones and the Great Circle”, um jogo de ação e aventura que combina elementos de furtividade, combate direto e resolução de enigmas. O game alterna entre perspectivas em primeira e terceira pessoa, dependendo das ações realizadas pelo jogador.

Indiana Jones and the Great Circle (2024) / Crédito: Bethesda (reprodução/divulgação)

Desenvolvido pela Bethesda e MachineGames, em parceria com a Lucasfilm Games, o jogo foi lançado para Windows e Xbox Series X/S em 9 de dezembro de 2024. Uma versão para PlayStation 5 está prevista para 2025.

Neste artigo, vamos explicar se a história do jogo se encaixa na cronologia do personagem. Acompanhe e descubra!

Indiana Jones and the Great Circle: a história do game é uma continuação da franquia de filmes?

Indiana Jones and the Great Circle (2024) / Crédito: Bethesda (reprodução/divulgação)

Sim, o jogo “Indiana Jones and the Great Circle” se encaixa na cronologia oficial do personagem e suas aventuras. A trama do jogo ocorre em 1937, situando-se após os eventos de “Caçadores da Arca Perdida” e antes de “A Última Cruzada”.

O game se mantém fiel ao universo de Indiana Jones, incluindo referências aos filmes clássicos do personagem e até cenas dos filmes recriadas no jogo. Esse respeito à cronologia da franquia tem sido bem recebido pelos fãs.

Indiana Jones and the Great Circle (2024) / Crédito: Bethesda (reprodução/divulgação)

História do jogo

A trama segue Indiana Jones enquanto ele investiga o roubo de um artefato do Marshall College, perpetrado por Locus (Tony Todd). Sua busca o leva ao Vaticano, onde ele descobre que locais espirituais ao redor do mundo formam um círculo perfeito. Essas locações incluem o Peru, Egito, China, Tailândia e o Zigurate de Ur, no Iraque.

Indiana Jones and the Great Circle (2024) / Crédito: Bethesda (reprodução/divulgação)

Durante a aventura, Jones se une à repórter Gina Lombardi (Alessandra Mastronardi) para enfrentar antagonistas como Emmerich Voss, mestre da manipulação psicológica, e os poderes do Eixo, incluindo os Camisas Negras da Itália Fascista.

Cronologia

A seguir destacamos as duas ordens da franquia:

Ordem de Lançamento

O Jovem Indiana Jones(TV series: 1992–1996) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

Aqui listamos a ordem em que cada produção de Indiana Jones saiu:

Caçadores da Arca Perdida (1981) Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) O Jovem Indiana Jones (Série de TV: 1992–1996) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) Indiana Jones e a Relíquia do Destino (2023) Indiana Jones and the Great Circle (2024)

Ordem Cronológica

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

Esta é a ordem cronológica dos eventos da história do personagem, indo desde a sua juventude até sua “aposentadoria” como aventureiro:

1908 – 1920: O Jovem Indiana Jones 1935: Indiana Jones e o Templo da Perdição 1936: Caçadores da Arca Perdida 1937: Indiana Jones and the Great Circle 1938: Indiana Jones e a Última Cruzada 1957: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal 1969: Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Cena de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. (Imagem: Lucasfilm / Divulgação)

