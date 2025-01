Índice de confiança do setor imobiliário fica baixo dos 50% pela 1ª vez no mandato de Lula

Conforme publicação da Folha de São Paulo, o aumento das taxas de juros foi apontado pela maioria dos empresários (34%) como o principal problema do setor no quarto trimestre de 2024. Logo depois, veio a falta ou alto custo do trabalhador qualificado (26,8%) e, em terceiro lugar, a elevada carga tributária (26,6%).

A virada do humor do empresariado da construção ocorre após o fim de 2024, quando houve mudanças significativas no mercado. Desde meados do ano passado, houve queda tanto no nível de atividade da indústria de construção como no número de empregados, de forma generalizada entre empresas de todos os portes.