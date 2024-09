Indiciado, Gusttavo Lima disse em show para as pessoas serem honestas

O cantor sertanejo Gusttavo Lima pediu na sexta-feira (27/9) para as pessoas serem honestas durante o seu 1º show após ter a prisão decretada e depois revogada. O sertanejo foi um dos alvos da Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane Bezerra. Ele foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que, quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar”, declarou ele. “Seja certo, seja justo, seja honesto”, disparou o cantor no show realizado em Marabá, no Pará.

O indiciamento contra Gusttavo Lima aconteceu em 15 de setembro e até chegou a ser mencionado em decisão da juíza Andréa Calado pela prisão do cantor. No entanto, a confirmação e detalhamento dos crimes foi dada pelo Fantástico na edição deste domingo (29/9). A reportagem teve acesso aos detalhes da investigação, que correm em sigilo.

No site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) é possível ver o nome verdadeiro dele, Nivaldo Batista Lima, ao lado do termo “indiciado”. O caso segue para o Ministério Público de Pernambuco, que vai definir se aceita ou não a denúncia contra o cantor. A defesa de Gusttavo Lima nega as acusações.

Cantor voltou para Miami após shows Após sequência de shows no Pará, sendo um em Marabá, na sexta-feira (27/9), e outro em Parauapebas no sábado (28/9), Gusttavo Lima retornou a Miami, nos Estados Unidos, para ficar com a família.

O cantor deve voltar novamente ao Brasil na quarta-feira (2/10) para uma apresentação na Festa do Padroeiro de Petrolândia (PE), no interior de Pernambuco.