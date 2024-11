Indiciamento pela PF não interrompe férias de Bolsonaro na praia

O indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal no inquérito do golpe, nessa quinta-feira (21/11), não abalou as férias do ex-presidente na praia.

O ex-mandatário curte férias com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e familiares dela em São Miguel dos Milagres, badalada praia do litoral de Alagoas.

Bolsonaro chegou ao local na segunda-feira (18/11) e, segundo auxiliares do ex-presidente, mantém os planos de só retornar a Brasília na terça-feira (26/11).

O ex-presidente da República está hospedado na propriedade do ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), que é proprietário de uma pousada em São Miguel dos Milagres.

Bolsonaro muda de casa

Recentemente, Bolsonaro se mudou para uma casa nova em Brasília. A mudança, segundo apurou a coluna com aliados do ex-mandatário, ocorreu há cerca de três meses.

A nova residência fica no mesmo condomínio, no bairro Jardim Botânico, onde Bolsonaro morava desde que voltou do seu período de autoexílio nos Estados Unidos, após deixar a Presidência.

De acordo com aliados, o ex-mandatário se mudou para uma casa maior, na rua atrás da residência anterior. Bolsonaro se queixava que a casa antiga era pequena e sem privacidade.

O ex-presidente reclamava de ter que dividir com a esposa, Michelle, o mesmo espaço para trabalhar. Por vezes, a disposição dos cômodos da casa teria inviabilizado reuniões.

A residência anterior chegou a ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em maio de 2023. O imóvel tinha cerca de 400 metros quadrados, divididos em dois andares.