Indígena é assassinada pelo Grupo Armado na Aldeia Boca da Mata, Porto

Uma cena de terror abalou a tranquilidade da Aldeia Boca da Mata, no distrito de Caraíva, a cerca de 130 quilômetros de Porto Seguro. Na noite de sexta-feira (13), quatro criminosos encapuzados invadiram a casa do indígena Renilton Pinheiro da Silva (47 anos), e lhe executaram com uma sequência de tiros diante de sua família.

A ação foi brutal e meticulosamente planejada: os assassinos chegaram de carro, abandonaram o veículo em uma estrada e caminharam 500 metros até a residência, arrombando a porta e abrindo fogo contra a vítima.

Durante o ataque, testemunhado pela esposa, filhos e netos de Renilton Pinheiro da Silva, todos sairam ilesos fisicamente, apesar da grave imagem deixada no território Pataxó. O crime levanta suspeitas de uma sombria conexão com o assassinato de Carlone Gonçalves, filho de Renilton, ocorrido há cerca de dois anos. Carlone foi encontrado morto perto de um riacho, após 21 dias desaparecido. Dois suspeitos, também membros da comunidade indígena, foram presos meses depois.

A polícia agora trabalha com a hipótese da execução de Renilton, que possa estar ligada à morte de seu filho, porém, o isolamento geográfico e as densas áreas de mata da região Pataxó ameaçaram complicar as investigações, prolongando o clima de tensão.