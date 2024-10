Indígena é morto a tiros ao visitar parentes em aldeia no Extremo Sul baiano

Um indígena, de 30 anos, foi morto a tiros em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o crime ocorreu na noite do último sábado (26) na Aldeia Xandó, em Caraíva, distrito de Porto Seguro.

Ainda segundo informações, Marcio Braz de Jesus visitava familiares quando foi surpreendido por dois homens que chegaram a pé e dispararam. Familiares disseram que a vítima chegou a contar que foi abordado por desconhecidos, que questionaram a presença dele na comunidade.

Pelo menos quatro disparos atingiram a vítima, que estava em frente à casa de parentes. Não há informações se o homem chegou a ser socorrido ou foi a óbito no local.

Até o início da manhã desta segunda-feira (28) não havia informações sobre a identificação de suspeitos.