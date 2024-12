Indireta? Allan Souza Lima fala após rumores sobre Rafa e Nattanzinho

Allan Souza Lima usou as redes sociais para publicar um desabafo sobre sua vida. O texto foi entendido por muitos internautas como uma indireta em meio aos rumores de affair entre Rafa Kalimann e o cantor Nattanzinho.

“Frases que falei por aí: ‘Me perguntaram por esses tempos o que eu mais conquistei de valor durante o percurso da minha vida. Eu respondi: A amizade. Meus leais amigos. Esse bem precioso ninguém me tira”, escreveu ele.

O fim do namoro de Allan Souza Lima e Rafa Kalimann foi revelado com exclusividade por esta coluna em novembro. Os dois anunciaram o romance publicamente em março deste ano, depois de alguns rumores. Na época, ela contou a novidade publicando uma sequência de fotos do ator ensaiando para a Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, Pernambuco.

Poucos dias depois, boatos de um affair entre a influenciadora e Nattan começaram a circular. No último fim de semana, Rafa foi vista em um show do artista.

Nattanzinho chegou a falar sobre o possível romance. “É uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás”, disse ela ao colunista Lucas Pasin.

Ele continuou: “Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática. Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [tem nada], mas pode acontecer”, completou.