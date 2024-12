Indireta? Zilu faz post após nascimento da filha de Zezé e Graciele

Zilu Camargo deixou os seguidores intrigados ao publicar uma foto no último domingo (29) com a legenda “Plena e feliz”. A postagem foi feita no mesmo dia em que Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda mostraram pela primeira vez o rosto da filha Clara, que nasceu no Natal. Nos comentários, internautas apontaram a publicação como uma possível indireta ao ex-marido e à atual esposa. “Supera. Vira a página e vai ser feliz”, escreveu um seguidor. Zilu foi casada com Zezé por 32 anos e se separou em 2012, com o divórcio oficializado dois anos depois em meio a disputas judiciais.

Clara, filha de Zezé e Graciele, chegou após seis tentativas de fertilização in vitro (FIV). O parto, realizado no Natal, emocionou o cantor, que cogita tatuar o nome da filha. “Após muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus!”, escreveu Graciele nas redes sociais. Além do casal, a chegada da bebê foi celebrada pela família, incluindo Wanessa Camargo, que acompanhou o nascimento ao lado do namorado, Dado Dolabella, e brincou sobre a data escolhida pela irmã caçula: “Clarinha vai nascer agora, são 4h33 de 25 de dezembro. Irmã, você escolheu o dia, a gente fala sobre isso no futuro.”

Zezé e Graciele estão juntos desde 2014, mesmo ano em que o cantor revelou que o relacionamento começou ainda durante seu casamento com Zilu. Já Zilu, que manteve o sobrenome Camargo, segue ativa nas redes sociais e frequentemente recebe mensagens de fãs e seguidores relacionados ao período conturbado de sua separação.

