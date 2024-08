Indiretas de Sheherazade para Silvio Santos causam mal-estar na Record

Reprodução

1 de 1 Rachel Sheherazade posa sorridente e com um look branco – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO clima é de apreensão na Record TV por causa do comportamento de Rachel Sheherazade após a morte de Silvio Santos. A jornalista, que trabalhou anos para o SBT, não fez homenagens ao Homem do Baú, além de ter postado indiretas que foram associadas ao ex-empregador. Em uma delas, dizia ter orgulho de “não seguir a manada” e de “fazer seu próprio caminho”.

Segundo o F5, as postagens não agradaram executivos da Record. Embora concordem com o silêncio da jornalista sobre a morte de Silvio Santos, em virtude do embate judicial que ela travou com o SBT, a avaliação é de que Rachel atraiu um hate desnecessário antes de estrear o Domingo Record com Rachel Sheherazade, o que pode impactar negativamente a audiência.

Além disso, o apresentador sempre teve boa relação com a Record e com Edir Macedo, dono da emissora e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o que foi ressaltado em nota oficial da empresa para lamentar a partida de Silvio.

Processo contra o SBT

