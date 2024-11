Indivíduo é executado a tiros no distrito de Cumuruxatiba em Prado

Numa manhã de horror neste sábado (16) de novembro, moradores do bairro Jamelão, no distrito de Cumuruxatiba, município de Prado, foram confrontados com uma cena impactante, o corpo de RONAILTON ARAÚJO DA SILVA FILHO (25 anos), encontrado em um terreno, brutalmente ferido.

Marcas de perfurações no tórax e na cabeça da vítima apontam para uma execução violenta. Próximo ao corpo, cápsulas de calibres 9mm, 380 e 38 reforçam a hipótese de um acerto de contas, possivelmente ligado à disputa sangrenta pelo controle do narcotráfico na região.

As autoridades foram rapidamente mobilizadas e guarnições policiais chegaram para isolar o local, onde iniciaram a coleta de evidências essenciais para a investigação. O levantamento cadavérico foi realizado e o corpo conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

O mistério e o medo rondam agora as ruas de Cumuruxatiba. Enquanto moradores aguardam respostas, a investigação permanece com foco na possibilidade de uma ligação direta com a guerra das drogas, uma questão que há tempos consome e ameaça a paz da comunidade.