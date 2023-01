Indivíduo é preso suspeito de se masturbar dentro de ônibus em Itamaraju

Um indivíduo de 56 anos foi preso suspeito de se masturbar dentro de um ônibus que transitava na BR-101, em Itamaraju, cidade do extremo sul da Bahia região da Costa das Baleias.

Segundo informações da Polícia Militar da 43ª CIPM, o crime aconteceu na tarde de quinta-feira (05) de janeiro. O ônibus parou na rodoviária de Itamaraju, e uma das passageiras relatou um caso de importunação sexual que havia acabado de ocorrer.

O motorista do ônibus comunicou a central da Polícia Militar, que deslocou uma guarnição de encontro com o transporte, a mulher disse aos policiais que um homem que estava do seu lado, passou a se masturbar na sua frente. Informou ainda que entrou em desespero e pediu socorro.

Os policiais prenderam o suspeito identificado como DORIVAL PASSOS PEREIRA, e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Itamaraju. A pena para esse crime vai de um a cinco anos de reclusão, se não caracterizar um crime de maior gravidade.