Indivíduo resistente a prisão e tomba em operação policial em Itamaraju

Um indivíduo morreu nessa quarta-feira (21) de agosto, ao resistir à prisão, durante ação de grupos especiais da Polícia Militar da Bahia, no bairro Cristo Redentor em Itamaraju.

Os militares receberam informações sobre a ação de um grupo criminoso em atividade e fortemente armado. Incursões planejadas e notadas atividades suspeitas, onde o acusado reagiu à abordagem policial, resistindo à ordem de prisão e disparos foram audíveis.

A guarnição reagiu e o suspeito foi atingido, onde KALEBE DE JESUS LIMA (24 anos), resultando em sua morte.

Buscas foram promovidas e os militares encontraram várias armas e produtos ilícitos, sendo listados um revólver calibre 32, uma submetralhadora de calibre .380, diversas munições de diferentes calibres, também uma vasta quantidade de drogas (maconha), dentre outros itens a exemplo de um drone, possivelmente utilizado para monitorar ações criminosas.

Diante dos fatos, a guarnição notificou a delegacia, além de encaminhado todo material para a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates e o corpo do acusado foi transferido para o IML do município de Itamaraju.

Os militares prestaram depoimentos e a polícia deverá proceder o caso como “Auto de Resistência ou injusta agressão”.