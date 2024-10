Indonésia proíbe venda e uso de iPhone 16 e Apple Watch Series 10 no país

O governo da Indonésia decidiu proibir a venda e o uso de dispositivos da linha iPhone 16 e do Apple Watch Series 10 em território nacional, segundo informações do Economic Times. A decisão decorre do descumprimento da Apple em relação aos compromissos de investimento assumidos anteriormente com o país, que incluíam um aporte de aproximadamente 100 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento.

Até o momento, a Apple investiu cerca de 85 milhões de euros, valor considerado insuficiente pelo governo indonésio. Como consequência, o ministro da Indústria, Agus Gumiwang Kartasasmita, revogou a certificação para a venda dos modelos iPhone 16 e Apple Watch Series 10.

A proibição inclui exceções apenas para turistas e tripulações aéreas. O governo também pediu à população que denuncie quaisquer usos indevidos dos dispositivos banidos.

