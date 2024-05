Indústria de proteína animal doa carne para o Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniram com representantes do setor de proteína animal para dialogarem sobre ações de apoio ao Rio Grande do Sul. Os empresários anunciaram a doação de cerca de 2 milhões de kg de carne, suína e de frango, além de ovos, equivalente a 6 milhões de refeições, serão doadas para auxiliar as famílias afetadas. Durante o encontro, foi proposta a utilização de centros de distribuição de empresas situadas nas proximidades das áreas mais afetadas pela tragédia. Grandes empresas do setor, como JBS e Marfrig, comprometeram-se a disponibilizar seus recursos logísticos para armazenar e distribuir as doações. A estratégia visa estabelecer uma rede de apoio organizada, envolvendo o governo e as entidades do setor, para assegurar que os alimentos cheguem de maneira eficiente e coordenada aos necessitados.

O presidente agradeceu a mobilização do setor através das redes sociais. Ele destacou a importância da solidariedade e da capacidade de unir forças em momentos críticos, vendo a doação como um exemplo claro de como a sociedade pode superar diferenças em prol do bem comum. O ministro Fávaro, por sua vez, tranquilizou a população ao afirmar que as doações não afetarão o preço da carne para o consumidor final, garantindo que a ação solidária não terá repercussões negativas no mercado.