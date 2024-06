Indústria exporta 9,2% menos em maio e puxa saldo comercial para baixo

A indústria de transformação brasileira exportou, em maio deste ano, um total de US$ 16,5 bilhões, ante US$ 15 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado. A diferença de US$ 1,5 bilhão ajuda a explicar o resultado da balança comercial de maio de 2024, que ficou US$ 2,5 bilhões abaixo do saldo de maio de 2023.

No mês passado, o saldo da balança comercial brasileira fechou em US$ 8,5 bilhões, ante US$ 10 bilhões de maio de 2023. O saldo foi o resultado de exportações de US$ 30,3 bilhões e importações de US$ 21,8 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (6/6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A Secretaria de Comércio Exterior do ministério destacou a queda de 7,1% das exportações em maio na comparação com o mesmo período do ano passado, puxada, principalmente, pelos recuos das vendas externas da indústria de transformação (-9,2%) e do setor agropecuário (-18,5%).

Parceiros comerciais Outro ponto que chamou a atenção nos dados do mês passado foi o recuo de 7,9% das exportações para o maior parceiro comercial do Brasil, a China, que comprou, em maio, US$ 9,83 bilhões em mercadorias brasileiras.

A Argentina, outro importante parceiro comercial brasileiro, importou 42,7% menos em maio deste ano (US$ 1,1 bilhão) na comparação com o mesmo mês em 2023.

No ano, o Brasil já exportou US$ 138,8 bilhões e importou US$ 102,9 bilhões, tendo até agora um saldo comercial de US$ 35,8 bilhões. No mesmo período do ano passado, o saldo comercial do país estava em US$ 34,5 bilhões, com exportações de US$ 135,6 bilhões e importações de US$ 101 bilhões.