Indy revela calendário para temporada 2024 com novidades

Principal categoria de monopostos dos Estados Unidos, a Indy anunciou nesta segunda-feira (25) o calendário para a temporada de 2024 com algumas novidades. O calendário segue com 17 etapas, mas contará com duas rodadas duplas, uma prova extracampeonato e o retorno de uma praça tradicional ao calendário no lugar de outro traçado histórico, que deixa de receber corridas.

O campeonato será aberto no dia 10 de março, quando será disputado o GP de São Petersburgo. A etapa seguinte será extracampeonato, marcada para o Thermal Club, autódromo que sediou neste ano os testes de pré-temporada. O vencedor desta corrida vai faturar um prêmio de US$ 1 milhão. Já a decisão do campeonato está marcada para 15 de setembro, em Nashville.

Mais importante corrida do calendário da Indy, e uma das provas mais famosas do planeta, as 500 Milhas de Indianápolis estão marcadas para o dia 26 de maio, com a classificação marcada para o final de semana anterior, nos dias 18 e 19 de maio. Neste ano, porém, haverá apenas uma corrida no circuito misto, marcada para 11 de maio.

A principal novidade do calendário é o retorno de Milwaukee, que receberá uma rodada dupla entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, marcando a penúltima etapa do campeonato. A pista entra no lugar do Texas, que deixa o calendário. Além disso, haverá outra rodada dupla, marcada para o circuito de Iowa. Serão seis corridas em oval, cinco provas em traçados urbanos e seis em mistos permanentes.

Confira o calendário para a temporada 2024 da Indy:

10 de março – São Petersburgo

24 de março – Thermal Club*

21 de abril – Long Beach

28 de abril – Alabama

11 de maio – Indianápolis (misto)

26 de maio – 500 Milhas de Indianápolis

2 de junho – Detroit

9 de junho – Road America

23 de junho – Laguna Seca

7 de julho – Mid-Ohio

13 de julho – Iowa

14 de julho – Iowa

21 de julho – Toronto

17 de agosto – St. Louis

25 de agosto – Portland

31 de agosto – Milwaukee

1º de setembro – Milwaukee

15 de setembro – Nashville

*etapa extracampeonato