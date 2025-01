Inema alerta para chuvas intensas nas próximas 24 horas e recomenda cuidados à população

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) emitiu um alerta nesta sexta-feira (10) para o aumento das chuvas em todo o estado nas próximas 24 horas. A previsão é de volumes significativos de precipitação, o que pode agravar a instabilidade em áreas já afetadas, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e outros transtornos

O Inema destacou que as áreas mapeadas permanecem em alerta e atenção devido à previsão de chuvas intensas. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que está ativa, continuará influenciando as condições climáticas e mantendo o padrão típico desta época do ano, com acumulados significativos de chuva especialmente nas regiões Sul, Leste e Oeste da Bahia.

Para o sábado (11), a previsão é de chuvas mais fortes no Nordeste baiano. Já nas regiões do São Francisco, Chapada Diamantina e Norte do estado, o céu deverá ficar predominantemente nublado, com possibilidade de chuvas fracas. As temperaturas nas principais cidades devem variar entre 25°C e 31°C, com destaque para Juazeiro, que pode registrar mínimas entre 27°C e 31°C, e Itaberaba, com temperaturas entre 25°C e 31°C.

Na capital, Salvador, o tempo será instável, com possibilidade de chuvas moderadas ao longo do dia, podendo superar 30 mm em alguns pontos. As temperaturas devem oscilar entre 25°C e 31°C. No Sul do estado, cidades como Ilhéus e Porto Seguro devem enfrentar chuvas mais intensas, enquanto o Oeste do estado terá condições mais estáveis, com chuvas moderadas isoladas. A temperatura em Ilhéus deve variar entre 22°C e 30°C.

Para o domingo (12), o Inema prevê que a umidade vinda da Amazônia influenciará as condições atmosféricas, mantendo o tempo instável em todo o estado. Haverá chuvas fracas a moderadas no Recôncavo, Nordeste e partes do Sul, enquanto nas demais regiões o céu permanecerá nublado. Em Salvador e na região metropolitana, o cenário será de chuvas moderadas intermitentes, com temperaturas entre 25°C e 31°C.