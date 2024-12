Inema concede licenças para Petrobras perfurar poços de produção de petróleo em São Sebastião do Passé; saiba detalhes

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu três licenças para a Petrobras operar na zona rural de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a portaria publicada pelo órgão, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras recebeu autorização de supressão da vegetação nativa, pelo prazo de dois anos, para implantação de base para perfuração de cinco poços de petróleo.

O documento indica que a atividade será desempenhada em uma área de 2,25 hectares na Fazenda Cascavel, situado em Campinas do Passe, Zona Rural, no município de São Sebastião do Passé.

Na mesma esteira, foi emitida a autorização ambiental para perfurar e testar a viabilidade técnica e econômica de poços direcionais exploratórios de produção de petróleo, com profundidades finais de 3.000 metros, nos intervalos dos arenitos da FM e Caruaçu nas profundidades de 2.550 metros. A licença é válida por dois anos.

Por fim, também foi concedida a autorização para manejo de fauna na Fazenda Cascavel para salvamento de espécies.