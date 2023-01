Inema flagra pesca com bomba em Itaparica e apreende explosivos

Seis explosivos utilizadas para pesca predatória na região de Itaparica foram apreendidas na manhã desta quarta-feira (25), por fiscais do Inema. As ações de fiscalização fazem parte da operação do Defeso/Andada do Caranguejo-uça e de combate à pesca com explosivos (pesca com bomba).

Os fiscais desconfiaram de uma embarcação e, ao fazer a abordagem, foram encontrados os explosivos. Segundo o insituto, os três envolvidos no crime ambientalforam conduzidos à Policia Federal para responder de acordo com a Lei de Crimes Ambientais.

O Inema alerta que são vários os impactos negativos observados na prática da pesca com uso de explosivos (pesca com bomba) que vão desde a morte de representantes da fauna e flora do ecossistema marinho, comprometendo a cadeia alimentar das espécies e gerando perturbação em escala macro e micro nestes habitats, além dos prováveis acidentes que podem ocorrer pondo risco à vida de quem manipula os artefatos explosivos como também de pescadores, banhistas e mergulhadores que estão no raio de ação da detonação.

Quando há a apreensão do artefato explosivo, o infrator é preso e devidamente enquadrada que pode acarretar em pena de reclusão de 01 a 05 anos, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais N° 9.605 de 12/02/1998. Para denunciar crimes ambientais, basta acionar o Disque Denúncia do Inema, através do número: 08000 71 1400.